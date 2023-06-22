فيديو مُؤلم.. وفاة مغني راب على خشبة المسرح

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء سقوط مغني الراب الأمريكي بيج بوكي، على خشبة المسح، أثناء إحيائه لحفل.

وأظهر مقطع الفيديو، سقوط المغني، حيث هرول إليه المسعفون في محاولة لإنقاذه إلا أنه دون جدوى، حيث توفي على الفور.

ونشرت الصفحة الرسمية لمغني الراب عبر موقع انستغرام البيان التالي: “مع الأسف نشارككم هذا الخبر المحزن. ونعلن عن وفاة بيج بوكي في 18 جوان 2023. لقد كان محبوباً من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه. وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن احتفالية بمسيرة بوكي وبحياته التي كانت مليئة بالحب للجميع وسيشارك بها الجميع”.

وبيج بوكي هو مغني أمريكي ولد عام 1977، نال الكثير من الشهرة في فترة التسعينات من مدينة هيوستن الأمريكية.

حيث عمل في البداية كموزع موسيقي للعديد من الأغاني في هذه الفترة، ومن أبرز مشاركاته بألبوم June 27th Freestyle والذي كان أحد أهم ألبومات موسيقى الهيب هوب.

وبعدها أكمل إصدار ألبوماته حيث كان في البداية بألبوم Hardest Pit in the Litter عام 1999. وفي نفس العام بألبوم “D-Game 2000” والذي لاقى نجاحا كبيرا.