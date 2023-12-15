فيديو مُؤلم.. وفاة مُغني شاب على خشبة المسرح!

توفي المغني البرازيلي الشاب بيدرو هنريكي، على خشبة المسرح في حفل في فييرا دي سانتانا بالبرازيل، إثر أزمة قلبية.

ووثق الجمهور الذي حضر الحفل، لحظة وفاة الفنان بيدرو هنريكي والذي يبلغ من العمر 30 عاما.

وحسب وكالة التسجيلات الخاصة بالفنان “Tadoh Music”، فإن المغني أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته على الفور.

وترك الفنان الشاب ورائه، زوجة وإبنة عمرها لم يتجاوز الشهرين بعد.

وحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن الشاب كان يؤدي أغنيته “Vai Ser Tão Lindo” في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت. حين سقط فجأة أمام فرقته.

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره. حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتعالت الصيحات حين أدرك الجميع أن هذا المغني الذي كان قبل لحظان يعج حيويةً وصخبًا قد فارق الحياة.

ليتم بعدها نقل هنريكي إلى عيادة قريبة بعد وقوعه على الفور، أين تم تأكيد وفاته.

وكان المغني البرازيلي بيدرو هنريكي مفعمًا بالحياة حين وافته المنية وهو في عز عطائه على خشبة المسرح، أمام ذهول الحاضرين.

ودونت شركة التسجيلات الخاصة به “Todah Music”، نعيا مؤثرا بعد وفاته، مؤكدة أنه كان مغنيا وزوجا مخلصا.

سبب وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي

وحسب موقع “TMZ” الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير، فإن بيدرو هنريكي، توفي بأزمة قلبية. بينما تحدث عن تعبه قبل وفاته بساعات وفق بيان شركة التسجيلات الخاصة به.

حيث قال الفنان: “أنا متعب، قلبي متعب. ولهذا السبب أريد الشهرة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل إنشاء مشروعي الخاص وتحقيق حلمي”.

وقالت شركة التسجيلات الخاصة به Todah Music: “بيدرو كان شاباً سعيداً وصديقاً للجميع.. بيدرو بسيط.يا لها من ابتسامة كم هو لطيف! أي صوت هذا النوع من الأشخاص من الرائع أن يكون حولك”.