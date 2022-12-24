فيديو مُرعب.. إنفجار مُهول لناقلة غاز ومقتل 8 أشخاص

لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، اليوم السبت، إثر انفجار صهريج وقود في شرق مدينة جوتنج بجمهورية جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إكورهوليني، ويليام نتلادي، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في هذا الحادث الأليم.

كما تم نقل العشرات من الجرحى إلى وحدة المصابين بمستشفى تامبو التذكاري.

ويعتقد أن الحريق اندلع بعد أن كشطت الشاحنة التي تحمل الغاز المسال سقفها أثناء مرورها تحت جسر منخفض.

وأوضح ذات المتحدث: “يبدو أن ناقلة غاز مرت تحت جسر مترو الأنفاق وعلقت هناك. وبسبب الاحتكاك اشتعلت فيها النيران”.

وتم استدعاء 6 من رجال الإطفاء من محطة الإطفاء المركزية في بلدة بوكسبورغ، إلى مكان الحادث للمساعدة في إخماد الحريق.

لكن الإنفجار وقع أثناء القيام بإخماد الحريق، حيث دمرت سيارة إطفاء وسيارتين نتيجة الانفجار.