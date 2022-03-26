فيديو مُرعب.. ثوران بركان في الفلبين وهروب الآلاف

ثار بركان “تآل” في الفلبين، اليوم السبت، مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار، مما أثار الرعب لدى ساكني المنطقة.

وطلبت السلطات الفلبينية، من آلاف الأشخاص إخلاء منازلهم القريبة من بركان “تآل” بعدما ثار اليوم السبت.

كما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي، كيلفن جون، أنه تم الطلب من سكان 5 قرى مغادرة منازلهم.كما انتشرت الشرطة لمنع الناس من دخول المناطق المعرضة للخطر.

ويقيم أكثر من 12 ألف شخص في تلك القرى، وفق آخر الأرقام الرسمية.

كما أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل، في بيان له، عن ثوران البركان “تآل” الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل “مقتضب” الساعة 7:22 صباحا.

وحذر المعهد من “مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي”.

كما أوصى المعهد بشدة الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة. ورفعت مستوى الإنذار من درجتين إلى ثلاث.

وأعقب الثوران الأولي “نشاط فريتوماغماتي متواصل” أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر.

ويحدث النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها.

وأوضحت العالمة لدى المعهد، برينسس كوسالان، في تصريحات لـ”فرانس برس”، أن “انبعاثات الدخان والأبخرة هدأت في الساعات التي تلت الانفجار الأول. لكن أجهزة الاستشعار استمرت في رصد زلزال بركانية”. مشيرة إلى احتمال حدوث انفجار بركاني آخر.

ويعد بركان “تآل” من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلازل. بسبب موقع الفيليبين على “حلقة النار” في المحيط الهادئ.

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