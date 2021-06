فيديو مُرعب.. 3 قتلى و6 جرحى في إعتداء بسكين بمدينة فيرتسبورغ الألمانية

وقالت الشرطة الألمانية عبر تويتر، “إنه تم اعتقال المهاجم بعد أن أُطلق عليه النار على ساقيه، ولا خطر يهدد السكان، لكنها لم تدل بأي تفاصيل عن دوافعه.”

وأضافت الشرطة الألمانية، بأنه لا مؤشر على احتمال وجود مهاجم آخر.

ومن جهتها أوضحت صحيفة “بيلد”، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعنا نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

JUST IN – 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021