فيديو مُروع.. جُثث مُلقاة على الطريق الساحلي بغزة

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو مروعا اليوم الجمعة، يظهر جثامين عشرات الضحايا الذين سقطوا بقصف صهيوني للنازحين على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.

وتستمر الإبادة الجماعية في غزة منذ 28 يوما دون توقف، أما صمت العالم عن هذه المجازر البشعة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الجمعة، مقتل 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.