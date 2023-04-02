فيديو مُروع.. شخص يقتل زوجته طعنًا وسط السوق وشقيقها ينتقم بالمثل

أقدم شخص على قتل زوجته طعناً في وسط السوق، وأمام الباعة والمارة، بنهار رمضان، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وصور مقطع فيديو صادم، الحادثة الأليمة، والتي وقعت بأحد الأسواق بمنطقة 6 أكتوبر في مصر.

وأوضح الفيديو، مصري يلاحق زوجته وسط السوق، وعندما أمسكها من ملابسها. سدد لها عدة طعنات بمناطق مختلفة من جسدها حتى طرحها أرضاً أمام أعين المارة.

وظهرت الزوجة، وهي تصرخ بصوت عالٍ وتستغيث بالمارة والباعة المتواجدين بالسوق، لإنقاذها من زوجها.

إلا أن الضحية لم تتلقى المساعدة، ولم يشفق عليها زوجها والذي طعنها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها غارقة في دمائها، وهرب من موقع الجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوج المتهم تربص بزوجته لدى خروجها من البيت، لوجود خلافات بينهما وأنهى حياتها.

وأكدت صحيفة “الشروق” المصرية، قيام شقيق المجني عليها بقتل الجاني بطريقة مماثلة. إذ سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، أودت بحياته على الفور.