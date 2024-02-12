فيديو مُروع.. صاعقة تقتل لاعبا في الملعب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو مروع، أظهر وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة، في الملعب، بصاعقة بصورة مباشرة.

وتحولت المباراة الودية في إندونيسيا بين فريقي “إف بي آي سوبانغ” و”إف سي باندونغ”، التي أقيمت على ملعب “سيليوانغي”، إلى مأساة مروعة.

وحسب وسائل إعلام محلية، توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة الرعدية أثناء المباراة الودية التي جرت أمس الأحد.

وقتلت الصاعقة لاعبا في فريق “أفي بي أي سوبانغ” يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووثق مقطع فيديو لحظة وفاة اللاعب إثر تعرضه لصاعقة رعدية عنيفة أثناء لعبه مباراة في ملعب “سيليوانغي” بمدينة باندونغ.

وهرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.

ويمثل هذا الحادث المأساوي الحادث الثاني الذي يتعرض فيه لاعب كرة قدم إندونيسي لضربة صاعقة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وفي العام الماضي، ضرب البرق لاعب كرة قدم شاب بفريق منبرسيبو بوجونيغورو، خلال كأس تحت 13 سنة. ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من إنعاش المراهق بعد 20 دقيقة من ضربة البرق.