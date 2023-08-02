فيديو مُروع.. طائرة تسقط في الشارع ونجاة الركاب!

رصد مقطع فيديو، لقطات مرعبة لسقوط طائرة مدنية على شارع يشهد حركة نشطة في إحدى المدن النيجيرية.

ووثقت الكاميرات لحظة سقوط الطائرة الصغيرة الحجم في أحد شوارع لاغوس، قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب.

وسادت حالة من الذعر عددا من المارة الذين فروا من المكان فزعا من الحادث المباغت.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطائرة الصغيرة من طراز “جابيرو جي 430″، التي تشغلها شركة سياحية.

وكانت الطائرة تحلق فوق منطقة “أوبا أكران” في لاغوس، عندما أجبرت على إجراء هبوط اضطراري، مساء الثلاثاء.

وخلال عملية الهبوط الاضطراري اصطدمت الطائرة بعامود إضاءة، وهو ما ساعد في جعل الأمر كارثيا حيث انفجرت الطائرة قرب محطة للوقود.

ولحسن الحظ، نجا الشخصان اللذان كانا على متن الطائرة، وهما الطيار والمسافر، وفقما قالت السلطات.

وأظهرت لقطات الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه.