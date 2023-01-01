فيديو مُروع.. نمر يغدر بمدربه ويهاجمه بوحشية

تعرض مروض حيوانات مفترسة لهجوم غادر من نمر والذي انقض عليه أثناء أداء حركات استعراضية في سيرك إيطالي.

وتعرض المدرب إيفان أورفي 31 عاما، يوم الخميس، للهجوم من الحيوان المفترس، في سيرك “مارينا أورفي”.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقاطع مصورة عن هذا الهجوم العنيف.

حيث تسلل النمر من خلف المدرب الذي كان يعطي تعليمات لنمر آخر، وسحبه إلى الأرض من ساقه. قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.

ونقل المدرب إلى المستشفى مصابا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع. لكنه نجا لحسن حظه من إصابات كادت تهدد حياته وغادر المستشفى في وقت لاحق.

وعزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية.

وأصدرت إدارة السيرك بيانا بشأن الحادث على “فيسبوك” جاء فيه: “إيفان. المدرب المحترف الموهوب للغاية. أصيب خلال العرض، ولحسن الحظ تعرض لجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق”.

وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA)، إن الهجوم “دليل على ضرورة تطبيق قانون يحظر ظهور الحيوانات البرية في أنشطة السيرك”.

https://web.facebook.com/watch/?v=1575243609571834