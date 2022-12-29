فيديو مُروع… يلقون بأنفسهم من علو شاهق هربا من حريق مهول!

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب حوالي 50 آخرين، إثر إندلاع حريق ضخم داخل نادي للقمار بفندق كمبودي في بانكوك.

وإستمر الحريق لحوالي 12 ساعة، حيث أرسلت تايلاند المجاورة عربات إطفاء للمساعدة في مكافحة الحريق.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلقون بأنفسهم من السطح أو الشرفات بعد أن حوصروا في الحريق.

وكان الكثير من الموجودين في الداخل، من الزبائن والعاملين، من تايلاند المجاورة، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ويمكن سماع المتفرجين وهم يهتفون مناشدين لإنقاذ المحاصرين على سطح المجمع الفندقي.

وأظهر المقطع المصور رجلا واحدا على الأقل يسقط مع وصول النيران إلى السطح.

وهتف المشاهدون الذين كانوا في المنطقة “من فضلكم ساعدوا في إنقاذهم. ضخوا المياه.. ضخوا المياه”.

وعلق أحد رجال الإطفاء في مقطع مصور نشرته دائرة الإطفاء على الإنترنت قائلا “كان الحريق هائلا، وكان داخل نادي القمار. لذلك كان من الصعب على خراطيم المياه الوصول إليه”.

واندلع الحريق إلى قرابة منتصف ليل الأربعاء وتم إخماده أخيرا في الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الوفيات، حيث تم اكتشاف المزيد من جثث المحاصرين بالداخل وتوفي أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

وعملت فرق الإنقاذ التايلاندية والكمبودية جنبا إلى جنب في عمليات البحث اليوم الخميس داخل المباني المحترقة بشدة.

وذكرت هيئة البث التايلاندية أن 50 تايلانديا، من الموظفين والزبائن، محاصرون داخل مجمع القمار.

وذكرت أن السلطات الكمبودية طلبت المساعدة في التعامل مع الحريق من تايلاند التي أرسلت 5 عربات إطفاء و10 عربات إنقاذ.