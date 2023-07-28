فيديو نادر.. 3 حيتان تؤدي رقصة باليه في انسجام تام بعرض البحر

صور رجل من نيو هامبشاير، في أمريكا، كان يحتفل بعيد ميلاده على المحيط مع بناته الثلاث. مقطع فيديو نادر جدًا ثلاثة حيتان تقفز من الماء في انسجام تام.

وقضى رجل بورتسموث، الذي يعمل الآن في إعادة تصميم المنازل. عقودًا على الماء كصياد تجاري في ماساتشوستس وألاسكا. في ذلك الوقت، حيث قال إنه رأى آلاف الحيتان.

ويظهر الفيديو ثلاثة من حيتان الأحدب، تقفز من الماء قبالة ساحل كيب كود في ماساتشوستس.

أثناء رحلة الصيد، كان يحاول تصوير بعض الحيتان الحدباء على بعد 275 مترًا من قاربهم ولم يحالفه الحظ. حتى حصل على ما أسماه “باليه الحوت”.

ولإضفاء الإثارة ، بعد ثوانٍ من اختراق الحيتان الثلاثة والتواءها في الهواء، فعل الحوت الصغير الشيء نفسه.

كما أخبر خبراء الحيتان لاحقًا أن المناورات الجوية ربما كانت محاولة لإزالة الطفيليات أو المساعدة على الهضم.

أما آخلا فقال “لدي شعور بأنهم ربما كانوا يعلمون أو يدربون” الحوت الأصغر.

وقال آدي: “حتى بعض خبراء الحيتان الذين تواصلوا معي ، يشعرون جميعًا بالغيرة لأنهم لم يروه من قبل”.

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