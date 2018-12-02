فيديو: هكذا استقبل الفريق ڤايد صالح في الإمارات

استقبل الفريق احمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل كبار المسؤولين في الإمارات.

وكان في استقبال ڤايد صالح، محمد البوارديي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفارس لمروع المستشار في شؤون الرئاسة ، مرفوقين بكبار الضباط من القيادة العمة للقوات المسلحة الإماراتية.

و قدم الفريق، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسمه الخاص، التهاني بمناسبة احتفال الإمارات العربية بعيدها الوطني.

كما يقوم الفريق ڤايد صالح، في زيارة رسمية، الى دول قطر ابتداء من الرابع ديسمبر الى غاية السادس من نفس الشهر.