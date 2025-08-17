فيديو: وزير الصحة متأثرا..طفلتان فقدتا كل “العايلة” في وادي الحراش !

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، إنّ ما حدث في الحراش بالعاصمة مأساة كبيرة وشيء عظيم.

وأشار وزير الصحة، وهو جد متأثر في تصريح لـ “النهار”، إلى أن من بين الضحايا طفلتان تتراوح أعمارهما بين 11 و16 سنة فقدتا كل العائلة. قائلا “شيء كبير لما اتشوفو فتيات صغار بين 11 و16 سنة فقدو كل العايلة مأساة”.

وأكد سايحي، أن القطاع سيرافق الفتاتان وسيكون هناك اتفاق مع المؤسسة العسكرية لنقلهما إلى هناك. أين سيتم تقديم لهم الدعم النفسي، ثم يتم نقلهما إلى ولاية بسكرة.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفه وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.