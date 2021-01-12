فيديو وصور.. تنصيب تمثال الملك شيشناق في تيزي وزو بمناسبة “يناير”

تم اليوم الثلاثاء، تنصيب تمثال الملك الأمازيغي شيشناق في ولاية تيزي وزو، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة “يناير“.

وحضر التنصيب الرسمي للتمثال، وسط مدينة تيزي وزو، جمع غفير من مواطني الولاية.

وأرادت ولاية تيزي وزو، من خلال تنصيب التمثال، تخليد ذكرى يناير لهذه السنة بحدث كبير في المدينة.

ويحتفل الجزائريون اليوم الثلاثاء، برأس السنة الأمازيغية الجديدة، عبر مختلف ولايات الوطن.

ويشكل الإحتفال برأس السنة الأمازيغية مناسبة مميزة لدى الجزائريين، وتشهد ولايات الوطن إحتفالات واسعة.

وتنظم بهذه المناسبة العديد من النشاطات والفعاليات عبر كامل التراب الوطني، بإعتبارها جزء من الهوية الوطنية.

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