فيديو يبكي الحجر.. إبن جاحد يضرب أمه ويلقي بها في الشارع بتلمسان

الجحود سهم قاتل يخترق القلوب ويمزق الروح، خاصة حين يتعلق الأمر بأحد والدينا، الذين قاسمونا أفراحنا، واستماتوا من أجل ضحكتنا.

هي قصة عجوز ألقى بها ابنها في الشارع بعز الشتاء، والتي تنحدر من بلدية الرمشي في ولاية تلمسان.

ووجهت العجوز رسالة لابنها قائلة “أنا التي تعبت ومددت يدي لأوفر لك الأكل واللباس كيف لك أن ترميني بالشارع”.

وأضافت “سامحتك على ما فعلته بي، لكن لماذا مددت يدك علي وضربتني، هل نسيت أني أنا التي ولدتك وربتك”.

وتابعت “مهما كنت أنا والدتك، هل نسيت حين كنت تطالبني بشيء ما، أذهب لاستلاف المال حتى أوفره لك”.

كما وجهت رسالتها لأخيها الذي ربت له أبناءه، وحين لجأت إليه، لم يستقبلها وتركها بالشارع.

وتتواجد العجوز حاليا ببيوت أحد المواطنين بحي الرمشي، والذين أبوا إلا أن يأووا هذه المرأة التي جحد عليها ابنها ونسي خيرها.

https://web.facebook.com/aljazaircom/videos/1066760240418291