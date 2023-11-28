فيديو يحبس الأنفاس.. راكب يهرب من الطائرة عبر مخرج الطوارئ

تسبب أحد الركاب على متن رحلة لشركة طيران ساوثويست في حالة من الذعر على متن الطائرة مساء الأحد.

وقبل وقت قصير من مغادرة الرحلة من نيو أورليانز. اندفع الرجل المعني نحو مخرج الطوارئ، ثم صعد على جناحي الطائرة وقفز على المدرج.

وفي وقت وقوع الحادث، لم تكن الطائرة المتوقفة في مطار لويس أرمسترونج الدولي. في نيو أورليانز قد اتخذت بعد خطوات الإقلاع.

وتم القبض على راكب بعد هروبه عبر فتحة الطوارئ على متن رحلة طيران ساوث ويست رقم WN3172. التي تشغلها طائرة بوينج 737 ماكس 8 في مطار لويس أرمسترونج نيو أورليانز الدولي (MSY) في وقت سابق اليوم.

وعندما تمكن الراكب المعني من الفرار من الطائرة، حاول سرقة شاحنة خدمة. قبل ثوان من اعتقاله من قبل السلطات على الفور، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وأكد رئيس شرطة جيفرسون باريش بولاية لويزيانا. أن السلطات ألقت القبض على الرجل يوم الأحد وتم نقله لاحقًا إلى المستشفى لتقييمه.