فيديو يحبس الأنفاس.. سيدة تجري على مدرج المطار للحاق بطائرتها

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة، الأربعاء، بعد أن تسللت إلى مدرج مطار كانبيرا بأستراليا. في محاولة للحاق بطائرتها التي كانت متجهة إلى بلدة ألايدا.

وعلق سايمون هيلز، أحد الشهود على مكان الحادث، في منشور طويل على فيسبوك: “السيدة التي فاتتها طائرتها. اعتقدت أنها تستطيع اللحاق بها”.

وتابع: “لقد دفعت الموظفين إلى خارج الأبواب وركضت إلى المدرج”. ولحسن الحظ، تم إبلاغ الطيار وأوقف محركاته”.

وبذلك تمكن القادم من المرور تحت مراقبة رجال الأمن واندفع نحو الطائرة في محاولة يائسة للصعود.

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وضعت نفسها تحت الطائرة أثناء محاولتها الإشارة إلى الطيار.

وأصيب العديد من الشهود في مكان الحادث بالصدمة من سلوك المرأة.

“لقد تم القبض على الناس حقا على حين غرة. وقال دينيس بيليتش لقناة 9News بعد تصوير السيدة في الخارج: “لم يعرفوا حقاً ماذا يفعلون. كانت تصرخ بأشياء للطيار. كانت تحاول لفت انتباهه بالقفز. قال سايمون هالز: “لقد كان الأمر غريبًا حقًا”.

وفي نهاية المطاف، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على المرأة. وأدى الحادث إلى تأخير رحلات المطار بنحو 10 دقائق.

ويجري التحقيق حاليًا، ومن المتوقع أن تعلن السلطات عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضية في الأيام المقبلة.