فيديو يحبس الأنفاس.. شاب يتسلق 10 طوابق لإنقاذ طفلين إثر حريق بوهران!

خاطر شاب بحياته، في مشهد بطولي يحبس الأنفاس، لإنقاذ طفلين علقا بشقة في الطابق العاشر لعمارة سكنية، إثر إندلاع حريق مروع داخلها.

ووقعت الحادثة، منتصف نهار اليوم الجمعة، بحي الياسمين، التابع لبلدية ودائرة بئر الجير، في وهران.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بقوة، مقطع فيديو وثق شجاعة وبطولة الشاب الذي خاطر بحياته بطريقة جنونية، لإنقاذ الأرواح.

هذا ونجحت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية متواجدة بالطابق العاشر لعمارة سكنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت فرق الإطفاء منتصف نهار اليوم في هذا الحادث. حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى بقية الشقق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم 3 يعانون من ضيق في التنفس جراء استنشاق الدخان وهما طفلان ورجل. وإمرأة أصيبت بحروق على مستوى اليد اليمنى.

وقُدمت للمصابين، الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونُقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

ولإنجاح هذه العملية، سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنتي إطفاء، وشاحنة السلم الميكانيكي، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف.

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