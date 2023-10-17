فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو بأعجوبة

انتشر فيديو يقطع الأنفاس لسقوط طفل في مدينة عبرا شرق صيدا جنوب لبنان من على سطح المبنى الذي يقطنه، والذي أضحى حديث اللبنانيين.

وتعود تفاصيل الحادثة، حين نسيت عائلة الطفل مفتاح المنزل داخله، قام الوالد بانزال ابنه بواسطة حبل للوصول إلى شرفة البيت.

وحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، قبل وصوله إلى الشرفة، انقطع الحبل وسقط الطفل عن علو 3 طبقات. مستقراً على سيارة كانت مركونة.

وتم نقل الضحية إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.

يشار أن الحادثة أثارت موجة استياء عارمة وغضب واسع وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أين طالب البعض بمحاكمة الأب بسبب تصرفه.