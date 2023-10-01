فيديو يحبس الأنفاس.. غرق قارب يحمل عشرات “الحراڤة” قبالة سواحل ليبيا

وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة غرق قارب يحمل على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا.

وحسب وسائل إعلامية دولية، فقد كان قارب يتبع لخفر السواحل الليبي. قد اصطدم بزورق مطاطي يحمل نحو 50 مهاجراً قرب الساحل يوم أمس.

و أدى ذلك إلى إغراق القارب المطاطي وإلقاء من كانوا على متنه في البحر.

وأدى الاصطدام إلى سقوط العديد من المهاجرين في البحر المتوسط. وقد اضطروا إلى السباحة إلى سفينة ليبية أخرى مجاورة بحثا عن الأمان.

وقالت منظمة الإنقاذ الألمانية “سي ووتش” المختصة في تنفيذ عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط. إن أفراد خفر السواحل كانوا يطاردون قارب المهاجرين المطاطي منذ وقت مبكر من صباح الجمعة قبل أن يصطدموا بجانبه.

وأشارت المنظمة أن قاربا تابعا لخفر السواحل الليبي اصطدم بآخر كان يقل قرابة 50 مهاجرا قبالة الساحل الليبي. ما أدى إلى غرق قارب المهاجرين.