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فيديو يخطف القلوب للنجمة اللبنانية نانسي عجرم مع طفلتها ليا

فن وثقافة
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فيديو يخطف القلوب للنجمة اللبنانية نانسي عجرم مع طفلتها ليا
بقلم نادية بن طاهر

نشرت النجمة اللبنانية،  نانسي عجرم،  اليوم السبت، فيديو يجمعها مع طفلتها الصغيرة ليا، على صفحتها الرسمية بموقع الأنستغرام.

وحصل مقطع الفيديو، على أكثر من 100 ألف مشاهدة، بعد أقل من نصف ساعة من نشره على صفحة الفنانة.

وشاركت النجمة اللبنانية وكعادتها، لحظات مميزة جمعتها مع طفلتها الصغيرة، والتي لم تكمل بعد السنة من عمرها.

وخطفت إبنة نانسي عجرم الصغيرة الأنظار، منذ الظهور الأول لها في حسابات والدتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنجبت نانسي عجرم طفلتها ليا، في شهر فيفري الماضي، وطرحت لها أغنية خاصة لها وبإسمها على غرار شقيقاتها.

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My heart❤️

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الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708276

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