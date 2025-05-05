“فيديو” يضع المؤثرة “أحلام عموري” تحت الرقابة القضائية

علمت النهار من مصادر موثوقة، أن المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المسماة “أحلام عموري” تتواجد تحت الرقابة القضائية. بأمر من قاضي التحقيق بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء.

وتواجه المتهمة حسب مصادر مطلعة، تهما ثقيلة كادت أن تكلفها الحبس تم نسبها إليها خلال مجريات التحقيق القضائي. حيث تتابع المتهمة ” أحلام عموري ” جنحة نشر وترويج أخبار كاذبة ووضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وتأتي الملاحقة القضائية للمتهمة ” أحلام عموري ” على خلفية قيامها بإعادة نشر فيديو أطلقته على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” و” إنستغرام ” يعود للزوجة الاولى ” ضرتها”. الذي تزعمت فيه النفوذ ومعرفتها الواسعة لوكلاء الجمهورية بمحكمة بالعاصمة.

وأكدت مصادر نفسها، أن الفيديو محل الجريمة، حرك حفيظة النيابة العامة لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم السبرانية ليتم فتح تحقيق بخصوصه، ضد المتهمة ” أحلام عموري ” ليتم إستدعاؤها لمكتب وكيل الجمهورية والسماع إليها في محضر رسمي.

وتشير مصادر ” النهار ” أن الفيديو محل الجريمة أخضع صاحبته اولا الزوجة الأولى “ضرة” أحلام عموري للتحقيق قي وقت سابق هي أيضا.

وفي ذات السياق شوهدت المتهمة ” أحلام عموري ” تدخل إلى محكمة دار البيضاء صبيحة اليوم في وقت مبكّر. حيث توجهت إلى مكتب التحقيق لأجل الإمضاء على الرقابة القضائية التي ألزمتها المثول كل 15 يوما لأجل تسجيل حضورها إلى حين برمجة قضيتها أمام المحكمة.