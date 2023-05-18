فيديو يظهر عدم وجود الإشارات الضوئية في السكك الحديدية.. sntf ترد

نشرت شركة النقل بالسكك الحديدية، sntf، بيان توضيحي حول ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يتعلق الأمر بفيديو يرصد قطارا لنقل البضائع أثناء مروره على معبر شارع الاستقلال بالجزائر العاصمة باتجاه ميناء الجزائر. كما افادت شركة النقل بالسكك الحديدية، أن صاحب الفيديو المنشور “يزعم أن هذا المعبر لا يتوفر على الإشارات الضوئية اللازمة”. و”هو ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق والمركبات”.

وأوضحت الشركة، أن الإشارات الضوئية الحمراء موضوعة عند هذا المعبر، وتظهر جليا في الفيديو. تابعة “تشتعل آليا وحتميّا قبل أي عبور للقطارات في الاتجاهين، وهي مطابقة للمعايير المعمول بها في مجال تسيير الطرقات والمرور”.

كما أضافت “أن أعوان السكة يقومون بتنبيه السائقين برايات حمراء نهارا ومصابيح مضيئة ليلا تشير بوجوب التوقف”. بالإضافة إلى “إشعال سائق القطار أضواء التنبيه لتحذير السائقين، وهو ما يبيّنه ويذكره صاحب الفيديو.”

وعليه، -قول الشركة في بيان لها، “فإن الأمر يتعلّق بحركة سير قطار عادية وفق القوانين والإجراءات العادية والمعمول بها عالميا”. و”ما على السائق سوى الانتباه للإشارات الضوئية الحمراء وتخفيض سرعته وإعطاء الأولوية للقطار”.

كما ذكرت شركة النقل بالسكك الحديدية، “أنّ سائقي السيارات والعربات ملزمون بضرورة الانتباه للإشارات والإشارات الضوئية واحترامها”. و”كذا احترام معايير السلامة المرورية في المعابر السطحية، وإعطاء الأولوية للقطار في كل الظروف”.

وجاء في بيان الشركة ذاته، “أنها تتفهم تخوف بعض المواطنين وحرصهم على سلامة وأمن الطرقات”. “إلا أنها تحذر من نشر مثل هذه الفيديوهات”. “التي تحتوي معلومات مغلوطة وبطريقة تسيء للشركة ولقطاعات أخرى، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام الأخرى”. “قبل أن يتم التأكد من صحة ودقة المعلومات المنشورة”. و”التي يمكن الحصول عليها من خلال مديرية الاتصال للشركة وعبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، وهذا تفاديا للتخويف والتهويل”.

في حين، توعدت الشركة، باللجوء لمصالح العدالة من أجل المتابعة القانونية والقضائية ضد كل من ينشر مثل هذه الأخبار المغلوطة. دون التأكد من صحتها.