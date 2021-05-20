فيديو يكشف هوية متهمين قاما بالإعتداء على طالبة وسرقتها بالبليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة اولاديعيش التابعة لأمن ولاية البليدة من توقيف المشتبه فيهما بالتعدي على طالبة جامعية بالسلاح الأبيض وسرقة هاتفها بالطريق الوطني رقم 29 الربط بين بلديتي الصومعة واولاديعيش.

حيث تمكن أحد المواطنين من تصوير وتوثيق عملية السرقة عن طريق تسجيل فيديو بالهاتف النقال ونشره على الفيسبوك، مصالح الأمن واستغلالا للفيديو وباستعمال تقنيات الحديثة تم تحديد مكان إقامة وتواجد المتهمين.

وبعد وضع خطة ومراقبتهم تم توقيفهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء واقتيادهم إلى مقر الأمن، تحقيقات بينت أن اللصين كان يقومان بزرع الرعب في أوسط المواطنين وسرقتهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

كما كشف تحقيقات أن المشتبه فيهما كان وراء شجار على مستوى الطريق العام، اين تعرف عدد من الضحايا على متهمين الذين تم ايداعهما الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة