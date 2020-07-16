فيديو ينشر للمرة الأولى يوثق لحظة قتل زوج نانسي عجرم لمقتحم منزلهم

انتشر في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة حادث منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في جانفي الماضي وقتل زوجها لمقتحم منزلهم.

وسيتم عرض هذا الفيديو ضمن الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”، والذي سيعرض على شاشة “شاهد نت” في 16 جويلية الجاري، ويتناول بالتفاصيل حادث فيلا نانسي عجرم.

وظهرت نانسي عجرم في مقطع الفيديو الجديد بوضوح لحظة الحادث، وهي مرتدية ملابس نوم وتركض بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الشاب السوري محمد الموسى.

وبعد ذلك تقابل نانسي عجرم الشرطة، وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد: “هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة”.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”، سيكون في إطار التحقيقات الوثائقية التي أجريت في قضية اقتحام فيلا النجمة اللبنانية.

وتعود قضية فيلا نانسي عجرم إلى شهر جانفي 2020، عندما اقتحم شاب يدعى محمد الموسى فيلا نانسي عجرم، لينتهي الموقف بإطلاق فادي الهاشم الرصاص على المقتحم وأرداه قتيلاً.