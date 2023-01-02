فيديو يوثق جريمة بشعة.. سيدة تدفع طفلة على القطار!

وثقت كاميرات المراقبة في محطة للقطارات بولاية أوريغون الأميركية، واقعة صادمة، قامت خلالها امرأة بدفع طفلة على السكة الحديدية.

وكانت الطفلة تقف بجوار والدتها على الرصيف، في انتظار وصول القطار بمحطة بورتلاند.

فيما جلست المتهمة والتي تدعى بريانا ليس وركمان وتبلغ من العمر 32 عاما، على كرسي خلفهما.

لتقوم فجأة ودون أي مبرر، بالتحرك بسرعة من مقعدها لتدفع الطفلة صوب السكة الحديدية.

وسقطت الطفلة على وجهها أولا على القضبان، ليهب بسرعة الرجل الذي كان يجلس بجوارها لإنقاذها، إلى جانب الأم.

واصدرت إدارة شرطة مقاطعة مولتنوماه بيانا جاء فيه إن الطفلة “عانت من صداع شديد وعلامة حمراء على جبهتها. نتيجة اصطدام وجهها بقضبان السكة الحديدية”.

وأضافت أن وركمان، وهي مشردة، محتجزة دون إمكانية الإفراج عنها بكفالة، بعد استدعائها، الخميس.

ووجهت عدة اتهامات للمرأة، من بينها محاولة اعتداء من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الثالثة. والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر.