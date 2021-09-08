فيديو يوثق لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

نقلت وكالة أنباء “سرايا نيوز”، عن الإعلام الصهيوني، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع”، عن طريق نفق قاموا بحفره باستخدام وسائل بسيطة.

ولم يتسن لـنا التأكد من صحة الفيديو، فيما ذكرت مصادر أن الفيديو المتداول قديم.

وأعلن الكيان الصهيوني، الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز “الشاباك” للأمن الداخلي، بعد فرار الأسرى الفلسطينيين.

واتخذت الشرطة الصهيوينة، إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع” فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في “كتائب شهداء الأقصى”.

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