فيديو.. 14 ضحية إثر حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين في البويرة

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية البويرة.

كما أشار بيان الحماية المدنية إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة و15 دقيقة بالطريق السيار شرق غرب بالجباحية. في حين، تشغل الحافلة التي تعرضت للحادث تشغل خط الجزائر سوق أهراس.

وسجلت الحماية المدنية 6491 تدخل بمناطق مختلفة إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من المواطنين خلال فترة من 11 إلى 14 جانفي. كما شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية. سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ371 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. حيث خلفت هذه الأخيرة وفاة 15 شخص وإصابة 386 شخص آخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما كانت أثقل حصيلة سجلتها الحماية بولاية تيارت بوفاة 28 شخصين وإصابة 3 آخرين على إثر حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 14 ببلدية عين الحديد، دائرة فرندة.

في حين، تدخلت الحماية من أجل إنقاذ وإسعاف 28 شخص لديهم بداية اختناق. جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم، عبر مختلف ولايات الوطن.

وأخمدت العناصر 5 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولايات عنابة، إن قزام، المدية، بومرداس و ولاية الجزائر. كما خلفت وفاة شخص بولاية إن قزام، على إثر حريق شب بغرفة منزل تبعه انفجار على مستوى حي الريفي الغربي، ببلدية إن قزام.