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فيردر بريمين يفاوض شالك على بن طالب

الرياضة
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فيردر بريمين يفاوض شالك على بن طالب
بقلم كريم تيغرمت

دخل نادي فيردر بريمين الألماني، في مفاوضات مع نظرائهم من شالك، للتعاقد مع الدولي الجزائري نبيل بن طالب،خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت الصحافة الألمانية، أن إدارة بريمين، تسعى للتعاقد مع نبيل بن طالب، على شكل إعارة لمدة موسم واحد، مع امكانية شراء عقده نهاية الموسم.

وتسعى إدارة فيردر بريمين، لمناقشة راتب الدولي الجزائري، في حال التوصل لإتفاق الإعارة، بالنظر إلى أن ميزانية الفريق لا يمكنها تحمل راتبه الحالي.

وفي حال موافقة نبيل بن طالب، على الإنتقال لفيردر بريمين، سيكون مجبرا على تخفيض راتبه، أو تتحمل إدارة ناديه شالك، دفع جزء من راتبه الحالي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691886

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