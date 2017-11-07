كشف نادي فيردير بريمن الألماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن اسحاق بلفوضيل تلقى دعوة الخضر.

وحسب ذات المصدر فإن بلفوضيل غادر فريقه للانضمام إلى الخضر بمركز سيدي موسى تحضيرا لمواجهتي نيجيريا الرسمية وافريقيا الوسطي الودية.

ولكن في المقابل، أكد مصدر رسمي من “الفاف” أن بلفوضيل غير مستدع إلى الخضر وغير معني بمواجهتي نوفمبر.