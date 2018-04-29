فيرغيسون يكرم فينغر في آخر مباراة له في “أولد ترافورد”

كرم اليكس فيرغيسون، المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد، نظيره آرسن فينغر، مدرب نادي آرسنال، بعد إعلان هذا الأخير الرحيل عن آرسنال.

واستغل أليكس فيرغيسون، المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد، بنادي آرسنال، لحساب الجولة الـ36 من البريميرليغ لتكريم أرسن فينغر.

حيث قدم فيرغيسون، هدية تذكارية لفينغر، على أرضية ملعب “أولترافورد”، وأمام جماهير الفريقين، تقديرا منه لما قدمه فينغر، للكرة الإنجليزية.

وتعد هذه آخر مباراة يقود فيها المدرب الفرنسي فريق أرسنال، في ملعب الشياطين الحمر، بعد إعلان انسحابه من تدريب المدفعجية، نهاية الموسم الجاري.