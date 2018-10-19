“فيروز” معلمة تتطلق بعد 40 يوما من زواجها بسبب سحر القبور بغرداية

تسبب سحر القبور في طلاق المعلمة فيروز حنيشي، من زوجها بعد مضي شهر و 10 أيام من زواجها خاصة وأنه عثر على سحر التفريق في صورة تظهر بها رفقة زوجها السابق دفنت بأحد القبور المنسية ببلدية متليلي.

و قالت المعلمة “فيروز” أنها تزوجت و عاشت الجحيم مدة 40 يوما رفقة زوجها بسبب مشاكل غير معقولة وغير مفهومة مما أدى بها إلى الطلاق معه.

ليتم اخبارها بعد مدة، أنهم وجدوا صورتها رفقة زوجها، في احدى المقابر المنسية بها طلاسم و تعاويذ مما تسبب لها في صدمة نفسية.

وأردفت “فيروز” أنها بكت جراء الضرر النفسي، الذي تعرضت له معبرة بقول “حسبي الله و نعم الوكيل” في المتسببين في ضررها. خاصة وأن الصورة، تثبت أن أحد من المقربين من عائلة زوجها هو من قام بالسحر، لأن الصورة التى تظهر بها رفقة زوجها لم تكن متاحة للجميع حسبها.

و عثرت فرقة “الشيخ أبو كنان” المختصة في تنظيف القبور من الطلاسم والتعاويذ، على السحر الذي تعرضت له المعلمة “فيروز” و تظهر بها صورتها رفقة زوجها أين قام الشيخ بتعطيله.

و قال الشيخ “أبو كنان الجزائري” أن السحر هو عبارة عن سحر الصور للتفريق بين الزوجين وللأسف وقع الطلاق بين الزوجين.

مردفا أنه تم إبطال السحر وأن الويل ينتظر من قام بهذا السحر، في حال لم يتب إلى الله عز وجل مؤكدا مواصلة العمل على تنظيف المقابر من أرجاس السحرة والمشعوذين .