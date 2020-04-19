فيروس كورونا.. أسرة كرة القدم تهنئ الأبطال !
هنأت أسرة كرة القدم جميع القائمين والساهرين على صحة المواطنين في مختلف بقاع العالم، مؤكدين أن هؤلاء هم الأبطال.
ونشرت “الفيفا” عبر الحساب الرسمي لها عبر “الفايسبوك”، فيديو خاص بنجوم المستديرة وهم يقفون لتحية هؤلاء الأبطال.
كما أطلقت أسرة كرة القدم “هاشتاغ” جديد بعنوان “سننتصر.. #WeWillWin”.
A world of applause for healthcare workers
👏🌎🌍🌏👏To all the healthcare workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #Humanity’s Heroes taking the fight to #COVID19#WeWillWin #FIFA
Publiée par FIFA sur Samedi 18 avril 2020
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807765
-
انطلقت اليوم الأحد ، قافلة تضامنية لفائدة أكثر من 500 عائلة بمناطق الظل ببشار.
مواصلة لسلسلة القوافل التضامنية وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول قصد التكفل بمناطق الظل…
-
تدخلت اليوم الأحد، على الساعة 01:15 صباحا وحدة القطاع للحماية المدنية بحاسي الغلة متمثلة في الفوج "ب" من أجل إسعاف وإجلاء إمرأة في حالة ولادة.
وبكل…
-
تمكنت،صبيحة اليوم الاحد، أعوان الحماية المدنية بولاية عين تموشنت من إسعاف وتوليد إمرأة أثناء إجائها وهي في طريقها إلى المستشفى.
تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بحاسي…
التعليقات (0)