فيروس كورونا.. أسرة كرة القدم تهنئ الأبطال !

الرياضة
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فيروس كورونا.. أسرة كرة القدم تهنئ الأبطال !
بقلم أمير بهلول

هنأت أسرة كرة القدم جميع القائمين والساهرين على صحة المواطنين في مختلف بقاع العالم، مؤكدين أن هؤلاء هم الأبطال.

ونشرت “الفيفا” عبر الحساب الرسمي لها عبر “الفايسبوك”، فيديو خاص بنجوم المستديرة وهم يقفون لتحية هؤلاء الأبطال.

كما أطلقت أسرة كرة القدم “هاشتاغ” جديد بعنوان “سننتصر.. #WeWillWin”.

A world of applause for healthcare workers

👏🌎🌍🌏👏To all the healthcare workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #Humanity’s Heroes taking the fight to #COVID19#WeWillWin #FIFA

Publiée par FIFA sur Samedi 18 avril 2020


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