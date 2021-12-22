أعلنت هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية، عن اقرارها أول علاج ضد فيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم .

وصرحت الهيئة الصحية الأمريكية، بترخيص لشركة فايزر الاستخدام الطارئ لعلاج فيروس كورونا عن طريق الفم.

وكشفت هيئة الغذاء والدواء الأميركية بأنه سيتم استخدام عقاقير “Paxlovid” لمرضى كورونا الذين يبلغون من العمر أكثر من 12 سنة.

وأضافت نفس الهيئة أن عقاقير “Pfizer” أصبحت أول علاج مضاد لكورونا مصرح به في أميركا يؤخذ عن طريق الفم.

كما أفصحت أن الإدارة الأميركية قامت بشراء 10 ملايين قُرص من دواء “P”axlovid في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.

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