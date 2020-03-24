فيروس كورونا.. الدواء الجديد موجه للحالات الحادة فقط

قالت اللجنة العلمية للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أنّ الدواء الجديد الموجه لعلاج هذا الوباء يتم وصفه للحالات الحادة فقط.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح أحد أعضاء اللجنة، أنّ الدواء الذي أعلن عنه وزير الصحة والموجه لعلاج فيروس كورونا، يتم وصفه للحالات الحادة فقط وداخل المستشفيات التي تتكفل بالمصابين بهذا الوباء.

وذكر ذات المتحدث، أنّ الدواء يستعمل في إطار التجارب العيادية والتوصيات الدولية.

ويخضع وصف هذا الدواء، إلى مراقبة طبية صارمة من طرف المختصين داخل المصالح الصحية التي تتكفل بالمصابين.

وأكد عضو لجنة التصدي لفيروس كورونا، أن أنجع وأفضل علاج لهذا الوباء الذي اجتاح العالم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية.