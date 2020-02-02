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فيروس كورونا: الصين تشكر الجزائر على المساعدات الطبية الطارئة

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فيروس كورونا: الصين تشكر الجزائر على المساعدات الطبية الطارئة
بقلم نسرين محفوف

تقدمت الصين اليوم الاحد بشكرها للجزائر، على المساعدات الطبية الطارئة الموجهة اليها، بعد أن اجتاحها فيروس كورونا.

وجاء في بيان سفارة الصين بالجزائر “تعتبر الصين الجزائر بمثابة الصديق الحقيقي”.

وتقدمت بخالص شكرها على المساعدات الطبية الطارئة التي قدمها الجانب الجزائري.

وأشارت ان هذه المساعدات القيمة، تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين.

وأشاد البيان بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع الجزائر والصين، حيث أبدت استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقد أرسلت الجزائر، هبة، للصين، تمثلت في 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات، و 20 ألف نظارة وقائية، و 300 ألف قفاز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767306

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