فيروس كورونا المتحور يصل إلى اليونان

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فيروس كورونا المتحور يصل إلى اليونان
بقلم نسرين محفوف

أعلنت اليونان تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة شديدة العدوى المكتشفة فى جنوب أفريقيا، وذلك في مدينة “سالونيك”.

وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير الحماية المدنية وإدارة الأزمات بوزارة حماية المواطن، إن الفيروس المتحور رُصد للمرة الأولى في سالونيك.

وتعود الإصابة لأحد مسؤولي الكنيسة، موضحا أن ليس هناك ما يدعو إلى الذعر.

وأضاف أن السلطات – بالتعاون مع المدينة وأفراد الأبرشيات المعنية – ستشرع في إجراء اختبارات شاملة وتعقب المخالطين.

وأضاف “من غير المعروف كيف وصلت تلك السلالة المتحورة إلى اليونان، وخطة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر بشكل طبيعي”.


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