فيروس كورونا.. تنصيب خلية لليقظة الصحية على مستوى الحدود البحرية بمستغانم

كشف المدير الولائي للصحة والسكان، خليل محمد توفيق، عن تنصيب خلية لليقظة الصحية ووحدة متقدمة للمراقبة الطبية على مستوى الحدود البحرية لمستغانم للوقاية من فيروس “كورونا”.

وقال المدير الولائي بمستغانم، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “وحدة المراقبة الطبية المتقدمة التي تم تنصيبها بداية من الأسبوع الجاري على مستوى الحدود البحرية بيمناء مستغانم التجاري تندرج ضمن مخطط الوقاية من فيروس “كورونا”.

وأضاف المتحدث “تنصيب الخلية جاء بناء على التعليمات الأخيرة لوزارة الصحة الرامية إلى الوقاية من هذا الفيروس”.

وأكد ذات المتحدث “القطاع الصحي مجند ومتعود على التعامل مع مثل هذه الحالات التي يتم فيها التأهب للوقاية والتكفل بالمصابين”.