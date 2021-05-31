فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 1820 إصابة مؤكدة و82 وفاة

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا،اليوم الإثنين، عن تسجيل 1820 حالةمؤكدة بفيروس كورونا و82 وفاة في اخر 24 ساعة،ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4217821 حالة.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى 126128 شخصا، لتكون إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.