فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 1820 إصابة مؤكدة و82 وفاة

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فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 1820 إصابة مؤكدة و82 وفاة
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الصحة  في إيطاليا،اليوم الإثنين، عن تسجيل 1820 حالةمؤكدة بفيروس كورونا و82 وفاة في اخر 24 ساعة،ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4217821 حالة.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى  126128 شخصا، لتكون إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

كما اكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين ارتفع إلى3837518 شخصا بعد  تسجيل 10534 حالة شفاء جديدة.

هذا وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات.


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