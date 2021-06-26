فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 838 إصابة مؤكدة و40 وفاة

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل838 حالةمؤكدة بفيروس كورونا و40 وفاة في اخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4257289 مليون إصابة حتى الآن.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى 127458 شخصا بعد تسجيل 40 وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة، لتكون إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.