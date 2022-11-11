فيروس كورونا في الجزائر..تسجيل 7 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل 4 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 270924 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182470 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتم تسجيل وجود أي حالة في العناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته. وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.