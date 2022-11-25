فيروس كورونا في الجزائر..تسجيل 7 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل7 اصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل 4 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271057 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182547 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.