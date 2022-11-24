فيروس كورونا في الجزائر..تسجيل 9 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل7 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271050 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182542 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.