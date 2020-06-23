فيروس كورونا في الجزائر..توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 12077 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 157 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية سطيف سجلت أكبر الحالات (20 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتبقى ولاية البليدة في صدارة الترتيب بـ 1489 إصابة مؤكدة، تليها الجزائر العاصمة بـ1327 حالة، ثم سطيف 939 حالة.

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة 1489

الجزائر 1327

سطيف 939

وهران 740

قسنطينة 537

عين الدفلى 418

تيبازة 380

ورڨلة 362

بجاية 333

تلمسان 316

المدية 264

برج بوعريريج 239

تيارت 228

أم البواقي 227

عنابة 223

باتنة 227

الجلفة 215

المسيلة 217

تيزي وزو 202

بشار 176

معسكر 181

خنشلة 182

سكيكدة 167

الأغواط 168

بسكرة 191

أدرار 156

بومرداس 154

الوادي 141

البويرة 144

عين تموشنت 129

غرداية 125

مستغانم 122

تبسة 130

سيدي بلعباس 113

ميلة 106

سوق اهراس 108

تيسمسيلت 96

جيجل 93

الشلف 88

ڨالمة 82

نعامة 75

غليزان 67

البيض 67

الطارف 49

تمنراست 32

سعيدة 24

تندوف 16

إليزي 11