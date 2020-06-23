فيروس كورونا في الجزائر..توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 12077 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 157 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية سطيف سجلت أكبر الحالات (20 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتبقى ولاية البليدة في صدارة الترتيب بـ 1489 إصابة مؤكدة، تليها الجزائر العاصمة بـ1327 حالة، ثم سطيف 939 حالة.
وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:
البليدة 1489
الجزائر 1327
سطيف 939
وهران 740
قسنطينة 537
عين الدفلى 418
تيبازة 380
ورڨلة 362
بجاية 333
تلمسان 316
المدية 264
برج بوعريريج 239
تيارت 228
أم البواقي 227
عنابة 223
باتنة 227
الجلفة 215
المسيلة 217
تيزي وزو 202
بشار 176
معسكر 181
خنشلة 182
سكيكدة 167
الأغواط 168
بسكرة 191
أدرار 156
بومرداس 154
الوادي 141
البويرة 144
عين تموشنت 129
غرداية 125
مستغانم 122
تبسة 130
سيدي بلعباس 113
ميلة 106
سوق اهراس 108
تيسمسيلت 96
جيجل 93
الشلف 88
ڨالمة 82
نعامة 75
غليزان 67
البيض 67
الطارف 49
تمنراست 32
سعيدة 24
تندوف 16
إليزي 11
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