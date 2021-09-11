فيروس كورونا في الجزائر: 10 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال اخر 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة،اليوم السبت، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى .

199822 فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5558 بعد تسجيل 19 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 202 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 136466، فيما يتواجد 28 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

كما أشار ذات البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال اخر 24 ساعة، بينما سجلت 21 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و 17 ولاية أزيد من 10 إصابات.