فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 34471 إصابة و6 وفيات

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 34471 إصابة و6 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل اجمالي الحالات الى 5155716 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 128431 حالة، بعد تسجيل 6 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

واضاف ذات المصدر، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل الى 45.9 مليون شخص، بينهم أكثر من 39.4 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.