فيروس كورونا في 48 ولاية بالجزائر..سطيف والوادي يسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 15941 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 441 إصابة جديدة اليوم الأحد.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية سطيف سجلت أكبر الحالات (60 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،

تليها ولاية الوادي بـ 54 إصابة جديدة، فيما سجلت بولايتي وهران وباتنة 31 إصابة في كل منهما.

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1733 (+16)

الجزائر: 1639 (+20)

سطيف: 1539 (+60)

وهران: 993 (+31)

قسنطينة 652 (+20)

ورقلة: 534 (+12)

تيبازة: 535 (+25)

عين الدفلى: 434 (+0)

بجاية: 393 (+11)

باتنة: 416 (+31)

تلمسان: 373 (+12)

المدية: 329 (+2)

الجلفة: 328 (+7)

عنابة: 202 (+7)

أم البواقي: 293 (+3)

تيارت: 289 (+7)

برج بوعريريج: 268 (+3)

الأغواط: 289 (+14)

تيزي وزو: 259 (+6)

المسيلة: 235 (+0)

الوادي: 288 (+54)

بسكرة: 249 (+19

بومرداس: 235 (+15)

البويرة: 226 (+7)

معـسكر: 219 (+2)

تبسة: 206 (+0)

خنشلة: 214 (+11)

أدرار: 208 (+3)

سكيكدة: 200 (+0)

بشار: 183 (+3)

غرداية: 177 (+0)

مستغانم: 153 (+2)

عين تموشنت: 148 (+5)

سوق أهراس: 137 (+4)

ميلة: 144 (+8)

سيدي بلعباس: 133 (+1)

قالمة: 125 (+0)

تيسمسيلت: 125 (+0)

جيجل: 123 (+0)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 96 (+2)

البيض: 93 (+4)

غليزان: 83 (+0)

الطارف: 62 (+0)

تمنراست: 76 (+5)

سعيدة: 44 (+0)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 18 (+5)