فيروس كورونا.. هكذا توزعت حالات الإصابة عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما أعلنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فإن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7377 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 561.
وأشار فورار أن الوفيات الجديدة سجلت في ولايات البليدة، وسطيف، ووهران، وورقلة، وسيدي بلعباس، وتيارت، كل منها حالة وفاة واحدة.
وتم تسجيل أكبر عدد من الاصابات الجديدة في قسنطينة “21” وسطيف “17”، وخنشلة “15” وعنابة “13”، والجزائر العاصمة “13”.
وبالنسبة لعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد بلغت 121 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3746.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1 022
الجزائر: 829
وهران: 470
سطيف: 423
قسنطينة: 358
عين الدفلى: 353
تيبازة: 280
تلمسان: 232
بجاية: 221
برج بوعريريج: 215
المدية: 177
ورقلة: 167
أم البواقي: 159
عنابة: 154
تيارت: 148
تيزي وزو: 137
الجلفة: 120
بشار: 119
مـعـسـكـر: 112
بسكرة: 104
باتنة: 104
بومرداس: 101
سكيكدة: 95
خنشلة: 93
عين تموشنت: 91
غرداية: 91
أدرار: 88
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 68
المسيلة: 67
مستغانم: 62
البويرة: 58
الأغواط: 57
الوادي: 55
جيجل: 53
تبسة: 51
قالمة: 48
نعامة: 47
ميلة: 41
سوق أهراس: 41
غليزان: 39
البيض: 28
الطارف: 24
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3
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