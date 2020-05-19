فيروس كورونا.. هكذا توزعت حالات الإصابة عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أعلنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فإن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7377 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 561.

وأشار فورار أن الوفيات الجديدة سجلت في ولايات البليدة، وسطيف، ووهران، وورقلة، وسيدي بلعباس، وتيارت، كل منها حالة وفاة واحدة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الاصابات الجديدة في قسنطينة “21” وسطيف “17”، وخنشلة “15” وعنابة “13”، والجزائر العاصمة “13”.

وبالنسبة لعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد بلغت 121 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3746.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1 022

الجزائر: 829

وهران: 470

سطيف: 423

قسنطينة: 358

عين الدفلى: 353

تيبازة: 280

تلمسان: 232

بجاية: 221

برج بوعريريج: 215

المدية: 177

ورقلة: 167

أم البواقي: 159

عنابة: 154

تيارت: 148

تيزي وزو: 137

الجلفة: 120

بشار: 119

مـعـسـكـر: 112

بسكرة: 104

باتنة: 104

بومرداس: 101

سكيكدة: 95

خنشلة: 93

عين تموشنت: 91

غرداية: 91

أدرار: 88

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 68

المسيلة: 67

مستغانم: 62

البويرة: 58

الأغواط: 57

الوادي: 55

جيجل: 53

تبسة: 51

قالمة: 48

نعامة: 47

ميلة: 41

سوق أهراس: 41

غليزان: 39

البيض: 28

الطارف: 24

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3