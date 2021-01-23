فيروس كورونا يتحدى “وقت الموت لم يحن بعد” لجيمس بوند

تم تأجيل العرض الأول لفيلم “وقت الموت لم يحن بعد” عن عميل 007 جيمس بوند والذي كان يفترض أن يعرض في مطلع أفريل.

وأفاد الموقع الرسمي للأفلام، بأن العرض الأول للفيلم تأجل إلى أكتوبر المقبل لأسباب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان، أن فيلم “وقت الموت لم يحن بعد” سيعرض في بلدان العالم يوم 8 أكتوبر عام 2021.

يذكر أن كلفة الفيلم الذي انتهى تصويره عام 2020 قد زادت بمقدار 250 مرة عن نفقات أول فيلم ” 007 الدكتور لا”.

و سيقوم دانيال كريغ بدور جيمس بوند.

وسيكون “وقت الموت لم يحن بعد” آخر فيلم لـ دانيال كريغ الذي شارك في تصوير 5 أفلام عن جيمس بوند.

وحطم، كريغ العام الماضي رقما قياسيا سجله روجر مور الذي كان يجسد شخصية الجاسوس الخارق.

يذكر أن الحلقة الأخيرة للفيلم Spectre 2015 من إخراج سام مندس، جنت في العالم ما يزيد عن 880 مليون دولار.

أما الحصيلة العامة لعرض كل الأفلام عن جيمس بوند فزادت عن 10 مليارات دولار.